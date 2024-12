Ministério Público se manterá atento à exigência do Jogo Responsável, diz Promotor

“Como sinalizado, é imprescindível e legalmente obrigatório que as casas de apostas promovam o jogo responsável. O Ministério Público, sem dúvida, se manterá atento à observância dessa exigência, já que a exploração desmedida das apostas ou em desconformidade com os parâmetros estabelecidos configura prática abusiva, que pode ensejar a responsabilização cível e criminal dos responsáveis e, inclusive, a derrogação da outorga concedida à empresa para operar no país”, afirmou o Promotor, que ainda acrescentou.

“Não se desconhece que o consumo massivo e o vício em jogos são malefícios que tem potencial para afetar a saúde pública e economia do país. No entanto, é legítimo reconhecer que a regulamentação trouxe, principalmente, mais segurança ao apostador e uma obrigação das empresas legais em cooperar no combate às fraudes. Além de possibilitar a exclusão de empresas inidôneas ou que não têm capacidade de atuar no mercado, o novo regime possibilita o acompanhamento incessante das operações por parte das empresas que recebem a outorga pelo Poder Público, além de obrigá-las a comunicar suspeitas de práticas delitivas. Como já ressaltado, o uso e consumo desmedido dos serviços de apostas, que podem advir de uma exploração publicitária sem limites, podem ensejar sérios problemas de saúde pública e um endividamento da população”, comentou Rodrigo.

A atuação dos Promotores de Justiça no novo cenário

Com o crescimento rápido do mercado de apostas no Brasil, o Ministério Público teve que se organizar para atuar neste novo cenário e a necessidade de compreensão sobre esse ecossistema se mostrou evidente. “Especialmente no âmbito de unidades especializadas, como são os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), a temática tem merecido atenção, reflexão e discussão visando mapear boas práticas e aprimorar os profissionais que investigam casos que se inserem no ecossistema das apostas esportivas, manipulações, lavagem de capitais e criminalidade organizada”, explica Rodrigo, que ainda reforça a independência e autonomia de cada Ministério Público estadual.

“Cada Ministério Público tem sua independência e autonomia, mas pode se afirmar que a busca pelo conhecimento e pelo aperfeiçoamento de Promotores e Procuradores de Justiça é uma agenda prioritária comum. ”, finalizou o Promotor.

A regulamentação das apostas no Brasil é um marco. A nova lei beneficia consumidores e também quem as fiscaliza, tornando este mercado mais seguro, promovendo o Jogo Responsável. A atuação do Ministério Público é fundamental para que seja garantida a integridade deste setor, levando ao seu funcionamento ordenado.