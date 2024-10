Governo divulga lista das bets ilegais e dos sites bloqueados

O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, lembrou que as empresas autorizadas a funcionar até dezembro também vão ser monitoradas, uma vez que elas estão em um “período probatório”, enquanto aguardam toda a documentação ser analisada para o processo de autorização definitivo.

“As empresas que estão atuando se corresponsabilizam por suas atitudes. Mesmo quem está na lista positiva atual também está sendo analisada e todo o comportamento destas será levado em consideração até o momento da decisão final sobre a autorização definitiva”, alertou.

Passo para um mercado regulado e seguro

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, salientou esta como a primeira medida com grande repercussão sobre o tema tomada no Brasil.

“Somente as empresas regulares permanecerão de pé. O próprio usuário precisa ter essa consciência. Estamos fazendo um trabalho de divulgação de quais sites respeitam as regras brasileiras, vão cumprir as leis e vão proteger, em alguma medida, os usuários, e quais não. Além de tirar o dinheiro dos sites que não estão regulares, façam suas apostas de maneira responsável e para seu lazer, nos sites regulares”, disse.

Como sacar fundos nos sites bloqueados?

Mesmo após o bloqueio dos sites, as plataformas devem oferecer soluções para os seus usuários para facilitar o saque de qualquer fundo na bet.