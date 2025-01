Roupa segue com 'cecê' mesmo lavada? Como se livrar do mau cheiro de suor

O suor, produzido e eliminado pelas nossas glândulas sudoríparas, não tem cheiro. O famoso "cecê", ou bromidrose, na verdade, costuma ser resultado da proliferação excessiva de bactérias e fungos na região.

Se o cheiro característico permanecer nas roupas, mesmo após lavadas, pode ser devido à presença de bactérias que se acumulam nas fibras do tecido. Quando blusas ou camisetas não são bem enxaguadas ou secas corretamente, as bactérias podem continuar a se proliferar, gerando odores ruins.

Além disso, o alumínio, presente em muitos antitranspirantes, pode se acumular nas fibras do tecido, especialmente nas áreas das axilas. Esse acúmulo pode tornar o tecido mais rígido e dificultar a remoção completa do suor e das bactérias durante a lavagem. Com o tempo, esse cheiro se torna "envelhecido" e mais forte.