Mau hálito de manhã é normal? Veja truques para evitar cheiro ruim na boca

Sim, e a melhor forma é fazer visitas periódicas ao dentista para manter a saúde bucal em dia. Além disso, coloque em prática as seguintes medidas:

Cultive e mantenha bons hábitos de higiene bucal, usando escovas de cerdas macias para escovar os dentes;

Escove os dentes usando creme dental com flúor, ao menos duas vezes ao dia, especialmente antes de dormir. Caso você use prótese, converse com seu dentista sobre a necessidade do uso de soluções antibacterianas;

Aprenda a fazer uso correto do fio dental. Evite fios com haste porque eles removem apenas os resíduos alimentares, mas não retiram a placa bacteriana do sulco gengival;

Faça uso do limpador lingual ou de uma escova com cerdas mais duras para higienizar especificamente a língua e as laterais dela pela manhã e à noite. O seu dentista pode orientá-lo qual é a melhor solução no seu caso;

Mantenha-se hidratado para garantir maior fluxo de saliva: consuma de 1,5 a 3,0 litros de água todos os dias;

Tenha sempre ao seu alcance gomas de mascar sem açúcar para estimular a salivação;

Reduza ou abstenha-se do consumo de tabaco;

Reduza ou abstenha-se do consumo de álcool;

Evite ficar mais de 3 ou 4 horas sem se alimentar. Contudo, lembre-se que certos alimentos podem intensificar o odor de seu hálito como alho, cebola ou azeitona.

Fale com seu médico sobre os efeitos colaterais de medicamentos de uso contínuo ou não. Mais de 100 tipos deles podem reduzir o fluxo de saliva. Antidepressivos e anti-histamínicos são exemplos.

Fontes: Rosileine Uliana, cirurgiã-dentista, especialista em periodontia, integrante da Comissão de Halitologia do CRO (Conselho Regional de Odontologia) e associada da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas dos Odores da Boca; Débora Heller Douek, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em odontologia da UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul), e pesquisadora visitante do Hospital Israelita Albert Einstein, PhD em Biologia Oral pela Boston University (Estados Unidos); Soraya de Azambuja Berti Couto, mestre e doutora em estomatologia, especialista em odontopediatria, atuando na área de odontologia hospitalar e professora da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).

*Com informações de reportagem publicada em 18/05/2020 e 31/12/2019