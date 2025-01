Suco de abacaxi com gengibre e cúrcuma: para que serve e como tomar?

2. Ajuda na digestão. O abacaxi possui bromelina, uma enzima que auxilia na quebra de proteínas, facilitando a digestão. Além disso, estimula a produção de sucos gástricos e melhora a absorção de nutrientes.

3. Promove a saúde gastrointestinal. Esse suco beneficia a saúde gastrointestinal de várias maneiras, como aliviar náuseas e vômitos, além de estimular o esvaziamento gástrico, o que ajuda a reduzir o desconforto após as refeições. Também diminui a formação de gases e a distensão abdominal.

4. Faz bem para o coração. O abacaxi, devido ao seu alto teor de potássio, pode reduzir a pressão arterial. Além disso, ao diminuir a inflamação, o suco melhora a circulação sanguínea e reduz a agregação de plaquetas, prevenindo problemas cardiovasculares. A cúrcuma contribui para o controle do colesterol e para a redução de inflamações que afetam as paredes dos vasos sanguíneos.

5. Melhora a saúde da pele. O consumo regular de vitamina C presente no abacaxi pode estimular a produção de colágeno, que mantém a firmeza da pele. Além disso, os compostos bioativos e antioxidantes do gengibre e da cúrcuma combatem os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e melhorando a textura da pele.

6. Contribui com o controle do peso. A bromelina do abacaxi facilita a digestão e reduz a sensação de inchaço. Já o gengibre impulsiona o metabolismo e ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, prevenindo picos de insulina. Por fim, a cúrcuma combate inflamações associadas à obesidade e melhora a sensibilidade à insulina, auxiliando no controle da gordura abdominal.

7. Fortalece o sistema imunológico. A vitamina C do abacaxi contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Já a cúrcuma, com suas propriedades antioxidantes, também favorece a resposta imune e a defesa contra bactérias, vírus, fungos e protozoários.