Não tem a ver com inteligência: entenda o que é a dislexia e como ela age

Uma avaliação neuropsicológica também é importante, pois o QI da pessoa tem de estar dentro da normalidade. Se estiver abaixo da média, as dificuldades relacionadas à aprendizagem, provavelmente, não têm relação com a dislexia. O transtorno não tem ligado nenhuma com incapacidade intelectual.

Como se trata de um transtorno específico de leitura, o diagnóstico só é realizado quando as crianças começam a ser alfabetizadas, por volta dos 6 ou 7 anos. Entretanto, os sinais de alerta precoces podem indicar dislexia em crianças em idade pré-escolar. Algumas pessoas, inclusive, chegam à fase adulta sem nunca terem sido diagnosticadas. Nestes casos específicos, ao ser reavaliado o comportamento do escolar do indivíduo, é possível observar notas baixas e desinteresse nos estudos, principalmente.

Tratamento

A dislexia pode se apresentar em formas leves, moderadas e graves e o tratamento é semelhante para todas elas, com terapia fonológica e suporte psicopedagógico. Ele deve ser implementado o mais cedo possível, para que não afete a vida acadêmica da pessoa com dislexia.

Não existem medicamentos para tratar esse tipo de transtorno.

As terapias realizadas com fonoaudiólogo e psicopedagogo ajudam no processo de decodificação e identificação adequada das letras e dos sons. É fundamental que seja implementado um método sistemático de aprendizado da leitura com apoio de todos os sentidos (visão, audição e tato) de forma conjunta.