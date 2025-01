Grupos no Facebook promovem inseminação caseira no Brasil; quais os riscos?

Além disso, a legislação brasileira, a exemplo da Lei 9.434/1997 e a Lei de Biossegurança (11.105/2005), proíbe a comercialização de gametas e embriões, reforçando que a manipulação do corpo humano deve ser ética e sem fins lucrativos.

Mesmo com avanços legais, a presunção de paternidade continua presente em muitos aspectos do registro civil no Brasil. Os homens, se forem sozinhos fazer o registro, podem colocar seu nome e o da mãe na certidão da criança. No entanto, o casamento é um requisito para que a mulher registre a criança no nome do pai se ela comparecer sozinha ao cartório. Esse modelo, que presume que o pai é o marido da mãe, é cada vez mais anacrônico, mas ainda afeta diretamente casais que optam por métodos alternativos de concepção, como a IC, em situações de dupla maternidade.

O casamento entre duas mulheres, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2011 e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2013, não tem sido suficiente para o reconhecimento da dupla maternidade em casos de IC. Diferentemente de casais heterossexuais ou homoafetivos que utilizam clínicas, mulheres que recorrem à IC precisam buscar o reconhecimento judicial da dupla maternidade durante a gravidez ou após o nascimento da criança.

Recentemente, o STJ reconheceu a validade da dupla maternidade em um caso de IC, cujo direito ao reconhecimento materno conjunto tinha sido negado em primeira e segunda instâncias no Tribunal de Justiça de São Paulo. O STJ destacou que o planejamento familiar e a constância do casamento justificam o reconhecimento da filiação, mesmo sem a participação de uma clínica.

O Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBDFam) e a Defensoria Pública-Geral da União têm atuado para regularizar o registro civil de crianças geradas por IC, buscando eliminar a exigência de documentos de clínicas médicas. O IBDFam apresentou ao CNJ novo pedido de providências com base no julgamento recente do STJ, solicitando que não seja exigido o documento da clínica. Com base no recente julgamento do STJ, essas entidades esperam que, em breve, mulheres que optaram pela IC possam ter seus direitos reconhecidos sem necessidade de intervenção judicial, garantindo igualdade de tratamento com outros métodos de reprodução assistida.

Tema tão atual e extenso precisa ser debatido pela sociedade. O documentário "E se (não) for Inseminação Caseira", feito a partir da pesquisa realizada para a tese, propõe ampliar a discussão sobre essas questões, abordando tanto os desafios quanto as potencialidades do método. O filme convida a refletir sobre a necessidade de políticas públicas que reconheçam e protejam os novos arranjos familiares, garantindo que todas as pessoas possam exercer plenamente seus direitos reprodutivos.