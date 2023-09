Gravidez nada convencional: ela teve gêmeas após fazer inseminação caseira

Ao voltarem para a estaca zero, a inseminação caseira voltou ao pensamento da família. Em maio de 2021, a santista conversou com possíveis doadores e em agosto do mesmo ano decidiu seguir com o procedimento. Dois meses depois, o casal se encontrou com o doador, e Luzia conseguiu engravidar.

Filhas de Luzia Aquino Imagem: Arquivo pessoal/ Divulgação

"Antes de seguir com a doação, pedi exames atualizados do doador para garantir que ele não tinha infecções sexualmente transmissíveis. Tive medo que a gente sofresse algum tipo de violência quando fomos nos encontrar com ele, afinal, era um desconhecido, mas tudo correu bem. Fizemos um acordo verbal de que a partir do positivo cortaríamos completamente o contato e isso tem se mantido até hoje", conta a profissional de saúde.

Luzia optou por se encontrar com o doador em um hotel, que foi pago por ela. Chegando lá, o doador, como combinado, ejaculou em um pote estéril e, na sequência, Danielle "puxou" o material com uma seringa. Ainda no quarto de hotel, a esposa inseriu a seringa no canal vaginal de Luzia.

Duas semanas após o procedimento, Luzia descobriu que estava grávida de duas meninas. Quando começou o quarto mês de gestação, ela entrou com uma ação para pedir que Helena e Heloísa fossem registradas com os nomes das duas mães.

Para que o juiz aceitasse o pedido, a santista apresentou diversos documentos, entre eles as conversas que teve com o doador e cartas de amigos falando do desejo do casal em ter um filho.