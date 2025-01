Por que câncer no intestino está aumentando em pessoas com menos de 50 anos

Nos anos seguintes, tivemos uma ideia melhor dos fatores que sustentam esse efeito. Baixos níveis de atividade física, uma dieta pobre em fibras e rica em gorduras ou que contenha grandes quantidades de carnes vermelhas ou processadas, sobrepeso ou obesidade, consumo de álcool e tabagismo estão todos ligados ao risco substancialmente maior de desenvolver câncer de intestino.

O impacto que esses fatores de estilo de vida têm sobre o número total de casos de câncer de intestino é significativo. A Cancer Research UK estima que mais da metade dos casos de câncer de intestino no Reino Unido se deve a causas evitáveis.

Enquanto isso, o Japão, onde o rápido desenvolvimento econômico impulsionou a adoção de uma dieta cada vez mais ocidentalizada, agora tem uma das taxas mais altas de câncer de intestino do mundo.

Nosso estilo de vida cada vez mais sedentário e o aumento do consumo de alimentos altamente calóricos e pobres em nutrientes provavelmente desempenham um papel fundamental nas mudanças geracionais na incidência de câncer de intestino que estamos observando. Essas dietas se tornaram cada vez mais comuns nos EUA e em partes da Europa na década de 1970, antes de se espalharem para outros países como um efeito colateral do desenvolvimento econômico.

Também estamos no meio de uma crise mundial de obesidade. Estima-se que 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo estejam acima do peso e 890 milhões delas sejam obesas. É preocupante o fato de que, embora as taxas de obesidade estejam aumentando entre pessoas de todas as idades, as crianças e os adolescentes são afetados de forma desproporcional. Atualmente, a obesidade é dez vezes mais comum em crianças entre cinco e 14 anos de idade do que em meados da década de 1970.

Isso é significativo, pois acredita-se que muitas das alterações metabólicas associadas à obesidade, como hormônios desregulados e um estado crônico de inflamação, ajudem a impulsionar o desenvolvimento do câncer. A obesidade também está associada ao diabetes tipo 2, que tem sido associado ao aumento do risco de desenvolver câncer de intestino. O diabetes tipo 2 também está se tornando cada vez mais comum em pessoas mais jovens.