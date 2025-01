'Macaco me mordeu na Tailândia e gastei quase R$ 6.000 para evitar raiva'

A raiva é uma encefalite aguda (inflamação do cérebro) causada por um vírus —a transmissão pode ocorrer não só por macacos, mas cães, gatos, morcegos e saguis. Ao ser mordida por um animal, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para receber o tratamento adequado, que inclui soro e vacina.

Os sintomas da raiva começam a aparecer, em geral, entre duas semanas e três meses após o ataque e incluem mal-estar, febre, dor de cabeça, náusea, dor de garganta, fraqueza, dormência e mudanças de comportamento. A doença causa morte na grande maioria dos casos depois do surgimento dos sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, a letalidade da doença é de aproximadamente 100%. Na história dos casos de raiva humana no Brasil, apenas dois pacientes sobreviveram.

Ao ser mordido por um macaco, lave o ferimento com água e sabão intensamente. Depois, use álcool 70% ou clorexidina 2% para limpar o local. Se a região da mordida estiver com sangramento intenso, o ideal é comprimir o ferimento com um tecido, com o intuito de estancá-lo. Em seguida, procure imediatamente o serviço de pronto-atendimento.

Como é o tratamento para evitar a raiva?

A pessoa primeiro recebe a soro antirrábico ou imunoglobulina humana antirrábica. Depois, ela é submetida às doses da vacina antirrábica no dia da mordida e 3, 7 e 14 dias após a mordida, via intramuscular. Após a vacina contra raiva, ainda pode ser necessário utilizar antibióticos e antivirais (em especial contra o vírus da hepatite B). A vacina da raiva pode ter efeitos colaterais como dor no local de aplicação, febre, prurido e manchas vermelhas pelo corpo.

O que não fazer na presença de um macaco

Ainda que a interação com o macaco pareça inofensiva, ela é incerta porque o mamífero é um animal silvestre. Veja cuidados: