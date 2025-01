'Duas horas de violência': ela diz ter perdido audição após agressão do ex

As sequelas do espancamento acompanham Lívia. Hoje ela convive com diplopia, quando os olhos enxergam duas imagens de um mesmo objeto. Um tratamento deve ser iniciado em breve, para tentar reverter o problema.

Ela também conta que teve diminuição bilateral da audição (30% em cada um dos ouvidos), reflexo dos socos que levou perto do ouvido, o que afeta sua compreensão da fala. Essa lesão é permanente, segundo Lívia.

Eu fiquei muito sensível a barulho, a ouvir as pessoas. Eu tenho de trabalhar muito a minha interpretação. Nesse momento eu ainda tenho muita dificuldade, porque para eu interpretar o que eu escuto, eu tenho de ver bem. E eu não estou vendo bem, então estou me esforçando mais do que o normal.

Lívia se preocupa com o impacto das sequelas no seu trabalho. "A minha sorte é que, no momento, a função que eu exerço não está ligada a estar dentro de uma sala, com alunos. Mas a hora em que eu estiver nesse processo, com certeza vou ter de me readaptar."

'Só vira notícia quando a mulher morre'

Agora, ela espera que o ex-namorado seja responsabilizado pela agressão.