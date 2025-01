Andar descalça e ficar com cabelo molhado piora cólicas ou isso é lenda?

Se você menstrua, com certeza já ouviu falar que andar descalça em pisos frios poderia causar cólicas. Mas será que é verdade?

Não, essa é mais uma lenda urbana, assim como a história de que ficar com o cabelo molhado também causa cólica. Não existe nenhuma evidência científica de que se expor ao frio aumente esse tipo de dor.

O desconforto na região pélvica ou no baixo-ventre geralmente tem duas causas. A mais comum tem relação com o ciclo menstrual: é a liberação da prostaglandina, uma substância que promove a contração do útero para a eliminação do sangue menstrual. Todas as mulheres têm essa liberação, mas algumas têm em excesso, o que explica o fato de que nem todo mundo sente cólica antes de menstruar.