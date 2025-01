Como é a artroscopia de joelho, cirurgia para repor cartilagem que Xuxa fez

Tratamento pode ser feito com aplicações diferentes. Entre elas, a colocação de membrana artificial, que pode ser realizada por artroscopia ou cirurgia aberta, dependendo do caso. Já o transplante osteocondral, que também é uma opção, usa parte saudável de outro joelho. Consiste em retirar cartilagem saudável de outra área do joelho do próprio paciente para reparar a região lesionada. Também existe o procedimento de microfratura, em que pequenos furos são feitos no osso logo abaixo da lesão para estimular a formação de um tecido que substitua a cartilagem. Não se sabe qual foi técnica foi usada no caso da apresentadora.

Quando o procedimento é indicado?

A artroscopia é recomendada para tratar diversas condições do joelho, como:

Lesões na cartilagem;

Problemas nos meniscos;

Inflamações articulares;