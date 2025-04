Um frango memorável seguido de declaração ainda mais inesquecível

Na noite dessa quarta-feira, o goleiro do Botafogo, John, foi o protagonista do frango da Libertadores até aqui. Foi ele também um dos líderes da campanha vitoriosa e histórica do ano passado. John tem crédito, ainda que no futebol isso já não valha mais nada. Mas o melhor veio depois do jogo, quando John tentou explicar a falha. Atenção para esse trecho da explicação:

"No futebol, às vezes a gente tem que reconhecer os nossos erros. Não consigo ver como erro, foi mais um detalhe do gramado."

No futebol, ele disse, tem dias que temos que reconhecer os erros. Para em seguida emendar: esse não foi um desses dias.