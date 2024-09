6 exercícios para ter joelhos mais fortes e prevenir dores

Nossos joelhos são articulações complexas, formadas por cartilagens, ligamentos, tendões e ossos. Na grande maioria das lesões que ocorrem em esportes sem contato (corrida, ciclismo), existe uma relação com a pressão ou tensão exagerada nessas estruturas, causada principalmente pelo excesso de volume de treino, execução inadequada dos movimentos ou falta de exercícios físicos.

E quem já sofreu com dores no joelho sabe que isso impede não só a prática esportiva, como pode dificultar simples atividades do dia a dia.

Para proteção da articulação é fundamental fazer exercícios de fortalecimento dos músculos das pernas. Isso porque músculos da coxa, panturrilha e outros são responsáveis por absorver grande parte do impacto provocado por cada movimento ou atividade, que iria cair na conta dos joelhos. Assim, uma musculatura fortalecida ajuda a proteger os ossos, ligamentos e cartilagens dos joelhos de possíveis desgastes.