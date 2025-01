Xuxa Meneghel é internada em SP e passa por cirurgia no joelho

Xuxa Meneghel, 61, foi internada nesta terça-feira (21), no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e passou por uma cirurgia no joelho.

O que aconteceu

Equipe da apresentadora informou para Splash que Xuxa Meneghel passou por uma artroscopia de joelho. O procedimento médico já estava agendado para artista poder se recuperar 100% para a turnê "A Última Nave".