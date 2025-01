BBB 25: lentes amarelas usadas por Marcelo não são indicadas para luz forte

Marcelo Prata, participante do BBB 25, usa com frequência óculos com lentes amareladas no reality. Mas será que lentes dessa cor trazem algum risco à saúde?

Mais luz nos olhos

Lentes amarelas ampliam a luz que chega aos olhos. Na prática, ela dilata a pupila e amplia a luminosidade que chega aos olhos, por isso só deve ser usada em ambientes com pouca luz e neblina.

Uso inadequado pode prejudicar. Em locais ensolarados, elas podem fazer o contrário do que óculos de sol devem fazer, ou seja, não filtram adequadamente os raios solares, expondo os olhos a riscos.