Ioga para os olhos? É possível deixar de usar óculos com exercícios?

Mas exercícios nos olhos são realmente capazes de evitar a necessidade de usar óculos? Eles têm eficácia em algum outro problema ocular?

O que dizem os oftalmologistas

Muita gente não sabe, mas os olhos também podem ser exercitados. A ginástica, neste caso, é indicada quando há alguma alteração da motilidade ocular (movimento dos olhos), especificamente estrabismo latente sintomático, insuficiência de convergência e desvio divergente intermitente.

"Os exercícios ortópticos (ou oculares) trabalham, habilitam e fortalecem todo o processo sensório-motor da visão. Por motor, entenda a musculatura extrínseca ocular e, por sensorial, a fusão, no cérebro, das imagens provenientes de cada um dos olhos. É preciso que haja harmonia entre eles, pois ambos só cumprem seus papéis se estiverem juntos", esclarece Andrea Pulchinelli Ferrari, ortoptista do Centro Oftalmológico Pacaembu, de São Paulo.

O objetivo principal desse tipo de treinamento é fazer com que o paciente consiga utilizar melhor as duas vistas, com grande impacto na sua qualidade de vida. Mas é preciso salientar que a prescrição é feita apenas após a realização de uma avaliação ortóptica, solicitada pelo oftalmologista, e a realização do tratamento tem de ser acompanhada de perto por um especialista.

"Cada paciente tem uma necessidade e, cada movimento, uma função, portanto, é fundamental fazê-los corretamente. E uma coisa que é essencial deixar claro é que não existe exercício para tratar erros de refração, catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade e outros problemas oculares. Quem vende esse tipo de solução está fazendo propaganda enganosa", adverte Harley Bicas, coordenador do Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia).