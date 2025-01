Todo ultraprocessado é ruim ou existe algum que podemos consumir sem medo?

Em um estudo publicado em setembro de 2024 sobre esses alimentos e saúde cardiovascular, os especialistas investigaram se certos ultraprocessados apresentavam maiores riscos cardiovasculares e, entre todas as categorias analisadas, duas se destacaram como as mais prejudiciais:

Bebidas adoçadas com açúcar (como refrigerantes e sucos artificiais);

Carnes, aves e peixes processados (como bacon, salsichas, nuggets, linguiças e salames).

Segundo o estudo, apenas ao excluir essas categorias da avaliação, a maior parte do risco associado aos ultraprocessados diminuiu de forma considerável.

De acordo com Braca, se for consumir um alimento industrializado, o ideal é priorizar os rotulados como clean label, com ingredientes simples e de fácil identificação. No entanto, mesmo esses alimentos devem ser consumidos com parcimônia e não devem substituir uma dieta rica em alimentos in natura e minimamente processados.

Veja em quais industrializados apostar: