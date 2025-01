Risco de hepatite: por que não podemos comer frango cru como Gracy no BBB

Gracyanne Barbosa comeu frango cru horas antes da primeira prova do líder do BBB 25, na noite desta quinta-feira (16), mesmo tendo sido alertada pela irmã que o alimento ainda não estava em condições de ser ingerido. "Eu tô com muita fome. Eu sei que tá meio cru", justificou a influenciadora.

Quais os perigos

O consumo de carnes cruas provenientes de fontes não seguras pode causar doenças graves. Os quadros mais comuns são causados pelos seguintes patógenos: