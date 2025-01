Quando o crush por personagens ou famosos ultrapassa o limite do saudável?

"Conexões da vida cotidiana permitem ao sujeito experimentar reciprocidade, algo ausente nas relações ditas parassociais. Ao fortalecer vínculos 'reais', a necessidade de buscar completude no outro midiático pode diminuir, promovendo um equilíbrio psíquico mais saudável", diz Deborah Klajnman.

No caso de crianças e adolescentes, os pais têm um papel essencial. "Pais precisam estar presentes na vida dos filhos, monitorando suas interações nas redes sociais e os comportamentos das personalidades que seguem. Ao orientar crianças e adolescentes, é importante entender o que pode estar faltando em sua vida, o que os leva a buscar referências imaginárias e distantes", orienta o psicólogo do Hospital Regional do Sertão Central.

A psiquiatra Danielle Admoni aponta, por fim, que é essencial orientar os jovens, que tendem a idealizar figuras públicas, muitas vezes sem perceber que essas pessoas também enfrentam dificuldades.

"A imagem exibida nas redes sociais é apenas um recorte, distante da complexidade real, o que pode levar a frustrações e comparações negativas. É importante explicar que ninguém vive uma vida perfeita. Desde cedo, os pais devem construir uma relação de confiança com os filhos, para que, na adolescência, eles se sintam à vontade para buscar orientação. Com esse suporte, os jovens desenvolvem um senso crítico e questionam as informações que recebem."