É possível ter físico melhor aos 40 anos do que aos 20? Conheça estratégias

Nada de fazer apenas exercício aeróbico. Correr, pedalar ou nadar é importante para a saúde cardiovascular. Mas para ganhar músculos você precisa investir parte do treino em exercícios de resistência, como musculação, funcional, CrossFit, calistenia. O ideal é fazer ao menos três treinos de força por semana. Isso tem efeito comprovado no controle da glicemia (açúcar no sangue), na prevenção da osteoporose, elevação do metabolismo e do nível de testosterona.

Impacto deve ser introduzido gradualmente no seu treino. Quem nunca correu não deve tentar correr uma meia-maratona em pouco tempo. O ideal é saber que o tempo de preparo para a prova pode ser até duas vezes maior do que aos 20 anos, mas com consistência nos exercícios e cuidado, seu condicionamento poderá ser bem-sucedido.

Priorize a resistência cardiovascular, o ganho de massa magra e a estabilidade do core, quadris e ombros. Este tipo de prática protege o corpo de lesões. Além disso, tente aumentar o seu nível de esforço bem devagar, apenas 5% a 10% ao mês. Após este período de ganho de força e estabilidade, é possível começar a introduzir treinamentos específicos para um objetivo ou esporte, que inclua movimentos explosivos, pesos maiores e maior intensidade.

Descanso, sono e alimentação são pontos essenciais do plano

Tempo de inatividade pode definir o quão rápido será o seu recondicionamento. Quem está parado há mais tempo demorará mais até conseguir ter novamente uma base sólida contra lesões; já aqueles que pararam há pouco conseguem recuperar o condicionamento mais rápido. Planeje se exercitar pelo menos três vezes por semana com dois dias de descanso ativo (como caminhada ou ioga) em um período de três a seis meses, recomendado para voltar a ter vigor físico.

Recuperação após um treino demora mais aos 40. Quanto maior a intensidade do seu treino, maior rotina de recuperação seu corpo vai exigir. Cada esporte tem suas próprias demandas físicas, mas se você pegou pesado no levantamento de peso ou na corrida em um dia, o ideal é planejar três dias seguintes de treino moderado e um dia de descanso ativo.