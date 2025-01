Famosos arrependidos fazem 'desarmonização facial'; como é a técnica?

O ácido hialurônico é hidrófilo, ou seja, é amigo da água e a puxa do corpo para o rosto, ajudando no resultado do preenchimento. Mas Colucci alerta: "quanto mais produto você coloca de uma vez só, mais risco de, no decorrer do tempo, a pessoa ficar mais inchada". Há também o risco de infecção e intoxicação por anestésico. "Por serem utilizados anestésicos para a realização indolor das aplicações do produto, os riscos de intoxicação aumentam exponencialmente."

Além dos famosos, várias pessoas têm buscado métodos de reversão. "Algumas pessoas começaram a se perceber muito estranhas, muito inchadas e não naturais."

Uma enzima chamada hialuronidase é o antídoto do ácido hialurônico. "Ao aplicá-la, ela vai derretendo o ácido e faz com que o organismo o elimine por via linfática", diz Colucci. Essa substância quebra as ligações químicas do ácido hialurônico e também pode ser encontrada no corpo humano, na natureza, ou obtida a partir de fontes animais ou bacterianas.

Pacientes podem ter alergia à hialuronidase. O componente pode causar reação em pessoas que são alérgicas a ele. "Pode, inclusive, levar à morte", diz a profissional, que completa: "Meu conselho é procurar um médico bem treinado, e que saiba dizer não a esse paciente que está indo para o exagero. O ideal é evitar tirar [o ácido], a não ser em casos de ajuste".

'Rearmonização facial' é possível?

Após a retirada de ácido hialurônico, é possível refazer a harmonização. Segundo Colucci, muitos pacientes a procuram para realizar o processo de reversão com hialuronidase e, após um tempo —que varia em cada caso—, refazem o procedimento. "A gente retira [o ácido hialurônico], aguarda um certo tempo e depois podemos refazer o procedimento na mesma área, mas de uma forma mais bonita, natural e anatômica", explica.