Dá para emagrecer e comer doce ao mesmo tempo?

Coma mais frutas inteiras (não só o suco). Além do dulçor natural, elas têm vitaminas, minerais e fibras, substâncias que minimizam o impacto do açúcar no organismo;

Adicione mais proteína em refeições e lanches, para ficar saciado e inibir o desejo por doces;

Leia atentamente os rótulos dos alimentos, familiarize-se com os vários nomes de açúcares (glicose, sacarose, frutose, xarope de milho, mel, maltodextrina) e escolha produtos que contenham a menor quantidade dessas substâncias;

Não tome bebidas adoçadas com açúcar, como refrigerantes e sucos —prefira a água;

Não tenha doces em casa e, quando a vontade de comer uma sobremesa for incontrolável, compre apenas uma pequena porção;

Evite consumir doces para compensar o estresse, a ansiedade e outras variações emocionais.