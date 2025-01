Pessoas desistem de metas de ano-novo após 20 dias; veja como evitar isso

Esta é a newsletter VivaBem. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda segunda. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Encontre sua turma Treinar em grupo gera muito mais comprometimento e disciplina para sua jornada ?já que o compromisso deixa de ser só com você, e passa a ser com os colegas que estão te esperando para ir à academia ou correr no parque. Não conhece ninguém que está disposto a começar a treinar? Você pode entrar em um grupo de corrida, de pedal ou em uma turma de treino funcional.

Coloque os treinos na agenda Cadastre no calendário do seu celular os dias de treino das próximas semanas. Quando você vê seus compromissos, fica mais fácil se organizar e cumprir os horários. Reserve uma hora do seu dia somente para se dedicar aos novos hábitos, e anote isso na agenda como prioridade.

Mantenha o pique no fim de semana É comum as pessoas tirarem uma folga do treino e da dieta aos sábado e domingo. Mas, se esses são os dias em que geralmente temo mais "tempo livre", por que não aproveitar para praticar exercícios? Caso não queira fazer a mesma atividade de sempre, você pode variar e realizar uma caminhada ou corrida no parque, nadar, pedalar. Só não fique totalmente parado, pois isso pode atrapalhar o recomeço das atividades na segunda-feira.

Não seja radical na alimentação Não se preocupe em comer menos, não seja radical, apenas escolha os alimentos mais leves e saudáveis. Tenha sempre na mochila uma fruta ou um mix de castanhas; troque as proteínas gordas e fritas por proteínas magras e grelhadas, e assim por diante.

Dê um passo por vez Um dos fatores da desistência é uma rotina muito pesada, além daquilo que a pessoa consegue manter. Não espere obter o resultado de um ano em apenas um mês. Estipule metas alcançáveis: com o tempo, você verá que necessita de mais carga nos seus treinos. Deixe seu corpo pedir mais atividade, em vez de fazer com que ele peça socorro logo cedo.