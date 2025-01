Não é só cabelo: há transplante de barba e até cílios; veja como funciona

Segundo Carlos Antônio Filho, cirurgião de transplante capilar, tricologista e CEO da Império Hair Clinic, na Paraíba, o transplante de sobrancelha é feito através da técnica long-hair, na qual são retirados pelos ultrafinos das regiões acima da orelha e nuca.

"Após essas unidades serem coletadas, elas são separadas e lapidadas para serem implantadas utilizando a técnica DHI, que é a implantação direta, sem necessidade de incisões prévias, através de 'implanters' afiados, trazendo naturalidade e densidade para a sobrancelha do paciente", diz.

Já para o transplante de barba, é possível retirar pelos da própria barba, da região mais abaixo no pescoço, ou, na forma mais tradicional, do couro cabeludo, na região próxima à nuca, e laterais, assim como no transplante capilar. O resultado é uma barba volumosa e com naturalidade, segundo Carlos Antônio Filho.

De acordo com o cirurgião, o pós-operatório dos transplantes de sobrancelha e barba são tranquilos, indolores e com rápida recuperação. "Com três a cinco dias os pacientes podem voltar às atividades corporativas, e após uma semana podem fazer inclusive atividade física", explica.

Tipo de cabelo também é um limitador

Embora os procedimentos para sobrancelha e barba também possam ocorrer para todos os tipos de cabelo, no caso da sobrancelha é preciso ter um cuidado parecido com os cílios, já que os fios crescerão na mesma estrutura do cabelo.