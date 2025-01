O que comer e beber na praia para não colocar a dieta em risco?

Imagem: iStock

No entanto, a polpa do açaí costuma ser vendida misturada com xarope de guaraná, o que a torna um alimento calórico, elevando para 100 kcal por 100 g do produto. Além de optar pela polpa pura, também vale dosar a mão nos toppings e preferir opções saudáveis, como frutas, granola, aveia, coco, leite em pó e castanhas. Nesse caso, deixe o leite condensado de fora.

4. Espetinho de carne ou frango x espeto de queijo coalho

Apostar em proteína é sempre uma boa opção para ficar mais tempo saciado, e os espetinhos assados acabam sendo opções interessantes em comparação às frituras submersas, como iscas de peixe e camarão.

Mas, se a ideia é economizar nas calorias, prefira o espetinho de carne ou de frango no lugar do queijo coalho. Para se ter ideia, enquanto 100 g de carne assada tem 134 kcal (alcatra) e 100 g de peito de frango tem 153 kcal, a mesma quantidade de queijo coalho tem 311 kcal — mais do que o dobro!

Também é importante atentar-se à procedência e conservação dos alimentos na praia.