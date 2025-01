Liberte-se do passado e veja como recomeçar com 7 dicas de psicólogos

3. Não se apegue às coisas ruins

Quando uma situação difícil acontece, é normal ficarmos carregando conosco culpas e sentimentos negativos, mas isso só faz com que a situação dolorosa se amplie e o paralise a tomar atitudes para seguir em frente. Permita-se não carregar as dores do seu passado para o presente. Por mais dolorosos que sejam fatos ou situações, eles já ocorreram e não fazem mais parte do hoje. Deixar esses sentimentos pode fazer você recomeçar mais forte e confiante.

4. Assuma as rédeas de sua vida

Imagem: Tasa Creative Group/iStock

O ser humano tem a capacidade de ser flexível, mas, pelo ritmo frenético do dia a dia, nem sempre temos tempo de nos adaptar aos acontecimentos e muitas vezes nem nos damos conta disso. Assumir o protagonismo da adaptação a um fato ou a uma situação nos possibilita ferramentas para racionalizar e agir frente a uma situação ruim e que tende a nos paralisar.

5. Busque se conhecer mais

Olhar para si mesmo traz ferramentas importantes para enfrentar uma situação mais difícil. Para conseguir sair dessa mais forte e com aprendizados, é importante olhar para esses recursos criativos muitas vezes inexplorados.