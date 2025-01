O que você come pode estar sabotando a sua saúde mental

Vitamina D: ajuda a regular o sistema nervoso e o humor, e auxilia na modulação do cortisol, hormônio que ajuda a controlar o estresse.

Selênio: Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, revelou que o nível de selênio no organismo —tanto alto quanto baixo— tem uma relação muito forte com a depressão e alterações de humor. Concentrações mais baixas do nutriente têm efeitos ainda mais negativos na saúde mental.

Vitamina C: está envolvida na formação de neurotransmissores, melhorando o aprendizado e a memória.

"Pessoas veganas precisam acompanhar especialmente a vitamina B12, porque essa vitamina essencialmente está presente na carne, e por isso muita gente acaba precisando até suplementar. Ela realmente tem um papel primordial na formação dos neurônios, na comunicação entre eles", alerta Júlio Pereira, neurocirurgião e médico pela UFBA.

Renata Oliveira, nutricionista da clínica Melhor Nutrir, em Salvador, e doutora em medicina e saúde humana, ressalta que estudos indicam uma estreita relação entre deficiências nutricionais e transtornos mentais, especialmente a depressão.

Uma revisão de estudos feita por pesquisadores do departamento de psiquiatria da Universidade de Tecnologia do Texas (EUA) reforça essa relação. A pesquisa aponta que a disbiose —desequilíbrio na microbiota intestinal—- e a inflamação no sistema nervoso central foram associadas como causas potenciais de doenças mentais.