Crianças que não ajudam em casa podem apresentar estas 7 características

Quando incluídas em pequenas tarefas do dia a dia, com o auxílio dos adultos, as crianças começam a entender melhor o que é ter responsabilidade. É uma forma de elas terem autonomia, sabendo do que podem ou não fazer.

Por exemplo, uma criança pequena não pode mexer com faca ou demais utensílios perigosos, mas pode ter a autonomia para lavar uma salada ou ajudar a fazer a massa de um bolo. Um dia ela vai conseguir quebrar os ovos e em outro vai conseguir batê-los.

Além disso, toda essa prática de cooperação e partilha que os pequenos passam a interiorizar faz com que eles, futuramente, cooperem com outras atividades, como as domésticas. "Resolver problemas diários por conta própria traz ainda resiliência e uma força de personalidade e de caráter necessários", informa o psiquiatra Luiz Scocca.