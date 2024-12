Quer emagrecer sem passar fome? Saiba o que incluir no prato

Essas diretrizes fazem parte do conceito de mindful eating, a alimentação com atenção plena, em que a pessoa percebe bem as texturas, cores, sabores e cheiros dos alimentos —processo que estimula a saciedade.

Comer com mais calma faz com que se mastigue melhor, de forma mais lenta e por mais tempo do que quando se come ansioso ou assistindo a algum programa. A boa mastigação auxilia na digestão e faz com que se tenha menos necessidade de ingerir uma grande quantidade de alimento.

Fontes: José Ernesto dos Santos, médico nutrólogo e as nutricionistas Lígia Pereira e Marcela Taleb.

*Com informações de reportagem publicada em 11/07/2024