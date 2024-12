Câncer de próstata e sepse: entenda quadro que levou Ney Latorraca à morte

Médicos recomendam que pessoas com próstata façam exames rotineiramente, como forma de rastreio da doença. De acordo com a SBU (Sociedade Brasileira de Urologia), os exames de rastreio devem ser feitos a partir dos 50 anos —com exceção de homens negros e com histórico da doença na família, que devem começar aos 45, pelo maior risco de desenvolver a doença.

O que é sepse?

Problema acontece por uma resposta "exagerada" do corpo a uma infecção causada por vírus, bactéria ou fungo. Toda vez que temos uma infecção nosso sistema de defesa entra em ação para combater a doença, provocando uma inflamação local que causa sintomas como febre. Mas a sepse pode acontecer se essa resposta for desregulada e, de alguma forma, passar a prejudicar o organismo.

No caso de Ney Latorraca, a sepse foi pulmonar. A sepse é reconhecida quando se verifica uma disfunção orgânica, ou seja, existe uma infecção primária, mas ela já afetou outro órgão, como o rim, pulmão, cérebro, fígado, etc.

A sepse de foco pulmonar é quando você tem o início do processo infeccioso no pulmão e ele vai para a corrente sanguínea. Por definição, no quadro de sepse você isola o agente bacteriano e esse mesmo agente está em dois lugares diferentes. Você faz o diagnóstico de sepse por alterações gerais, como alteração da pressão, do pulso, do ritmo da respiração, acompanhadas por alterações laboratoriais. Se essa infecção evolui ainda mais, é chamada de choque séptico.

David Uip, diretor nacional de infectologia da Rede D'Or, a VivaBem

Quais são as infecções mais comuns que levam à sepse? A Pneumonia, a infecção do trato urinário (bexiga, rins), a infecção intestinal; e a infecção de pele.