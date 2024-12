Famosos lamentam morte de Ney Latorraca: 'Perda irreparável para a cultura'

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Ney Latorraca. O Ator, que lutava contra um câncer de próstata, morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos.

Tony Ramos em depoimento à GloboNews: "O Ney é uma personalidade, e amigo sincero, olho no olho, eu quero me lembrar disso".

Miguel Falabella, ator e escritor: "Neyzinho, chegou a hora da despedida e, conforme havíamos conversado inúmeras vezes em nossas voltas pela Lagoa, está sendo difícil chorar. Uma vida gargalhando a seu lado passa diante de meus olhos e impede as lágrimas de correrem livremente. Você foi uma luz, um amigo querido, um ator extraordinário, um homem do teatro e um observador da vida com um olhar único e certeiro. Um grande. Obrigado por tanto e por tudo. Vou te amar sempre. Marília e Wilker devem estar te recepcionando com todas as honras merecidas, porque você sempre foi capa. Um dia, prometo, vou contar nossas aventuras por esse mundo de Deus. Por enquanto, siga na direção da luz com tranquilidade. Eu vou cuidar da sua memória. Aliás, toda uma geração hoje te reverencia e promete manter acesa a chama da sua história. Um beijo, amado meu".