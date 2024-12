Por que não devemos lavar a casca dos ovos?

Segundo especialistas ouvidos por VivaBem, quem quiser pode lavá-los apenas no momento do consumo.

Veja a seguir outros erros que as pessoas cometem ao armazenar e comer ovos:

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Deixar fora da geladeira: após comprar os ovos, é importante guardá-los na geladeira. Isso porque a temperatura externa, sobretudo em um país tropical como o Brasil, pode diminuir o tempo de vida do alimento. Oscilações de temperatura fora da geladeira fazem com que o controle de qualidade do ovo fique menor e ele pode estragar com facilidade.

Guardar na porta da geladeira: o abrir e o fechar da porta com frequência traz mudanças de temperatura que podem ser prejudiciais para o alimento. O recomendável é colocar os ovos no meio do eletrodoméstico, por ser um local de refrigeração com temperatura mais estável.

Guardar na embalagem original: também é recomendado retirar os ovos da embalagem original e guardá-los em um recipiente limpo. A medida é mais uma forma de prevenir o risco de contaminação, sobretudo por micro-organismos, já que as caixas são manipuladas por muitas pessoas.