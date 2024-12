Fios no nariz, buço, 'monocelha': quais pelos faciais tirar ou manter?

Os pelos servem para nos proteger, seja de frio, calor, radiação solar, fricção da pele, infecções devido a pequenos cortes e até doenças. Falhas estruturais e anormalidades de crescimento podem indicar que há algo de errado com a nossa saúde, como a presença de um distúrbio endocrinológico ou mesmo tumores.

Para que servem barba, sobrancelhas e cílios

Se você se expõe muito ao sol, deixar a barba, somado à aplicação do filtro solar, pode contribuir para sua proteção contra os raios UV. As sobrancelhas (e "monocelhas") também são eficazes quando estamos expostos ao ar livre, pois barram o suor e as sujidades que escorrem ou caem da testa para os olhos. Mas tanto a barba quanto a sobrancelha podem ser removidas sem grandes problemas à saúde.

Quanto aos cílios, ao contrário dos cabelos e das sobrancelhas, há uma necessidade maior de serem mantidos, ou no mínimo preservados. É que eles protegem a visão contra a entrada direta de ciscos, insetos e outros corpos minúsculos que podem machucar. Esses pelos também contribuem para o ato de piscar, que também lubrifica a córnea e expulsa micro-organismos.