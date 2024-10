Olho inchado: veja as 12 principais causas, quando é grave e como aliviar

Além da dor, os traumas na região dos olhos provocam inflamações e inchaços nas pálpebras. Os olhos ficam inchados devido a um mecanismo inflamatório de autodefesa do organismo, que muda a permeabilidade dos vasos sanguíneos no local.

Apesar de ter um nome complicado, a blefarite significa uma inflamação das pálpebras. Como parte da lágrima é produzida nesta região, os sintomas são olhos secos, vermelhos, inchaço das pálpebras e descamação da pele na borda dos cílios.

No entanto, em alguns casos, leva a sintomas mais graves, como visão turva e inflamação de outros tecidos oculares, principalmente da córnea. Pode ocorrer devido a bactérias ou quando as glândulas da região não funcionam adequadamente.

O tratamento envolve a aplicação de pomadas nas pálpebras e uso de medicamentos como antibióticos. Vale destacar que não é transmitida para outras pessoas.

Trata-se de uma infecção causada pelos vírus da classe dos herpes. O mais comum é o herpes simples que provoca infecções em várias regiões do corpo como genitais, boca, nariz, pálpebras e até mesmo nos olhos, provocando inchaços.

Geralmente, as pessoas que apresentam a infecção por herpes simples costumam ter o problema diversas vezes e em lugares diferentes. O problema está associado com momentos de queda da imunidade e estresse. O tratamento é feito com antivirais por via oral ou tópica.