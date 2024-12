O que acontece no seu corpo quando você medita regularmente

Feche os olhos.

Foque a atenção na sua respiração, em um objeto, ou mesmo em um som à sua volta.

Observe os momentos naturais de divagação mental com mais curiosidade e, gentilmente, traga a sua atenção de volta à respiração.

Invista na regularidade para que a meditação se torne um hábito e traga os benefícios buscados.

