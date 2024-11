O que acontece no seu corpo quando você come muita carambola

A recomendação de consumo diário de fibras é de 5 g a 30 g de fibras: 1 unidade média atinge cerca 10% dessa sugestão: 100 g da fruta contêm 2 g.

Potencial defesa contra doenças

A maioria dos estudos científicos hoje disponíveis sobre as propriedades da carambola foram feitos em animais, sendo escassas pesquisas em humanos. Apesar disso, os resultados são promissores. Confira alguns deles:

Melhora das defesas do corpo, resultado do alto teor de antioxidantes (flavonoides, vitamina C, compostos fenólicos).

Combate enfermidades metabólicas. O conjunto de antioxidantes auxilia no equilíbrio da glicemia (taxa de açúcar no sangue), na redução da pressão arterial, do colesterol e do triglicérides (gorduras do organismo). Tais mudanças poderiam colaborar para a redução do IMC (índice de massa corporal).