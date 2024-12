Cores que pessoas menos inteligentes usam. Escolha merece atenção

Vale usar todo tipo de cor

As cores têm o poder de influenciar nossa energia e emoções, como as cores quentes (vermelho, amarelo e laranja) que expressam extroversão, e as cores frias (azul, verde, cinza) que transmitem serenidade e confiança. Saber escolher as cores pode melhorar a autoestima, facilitar a interação social e aprimorar a imagem em entrevistas.

No entanto, a cor escolhida não define completamente quem somos ou como nos sentimos, já que a personalidade e o contexto também influenciam essa percepção. Mesmo que uma cor tenha um significado, ele pode mudar dependendo da combinação e da interpretação, explica o psicólogo Yuri Busin.

Portanto, é melhor vestir o que se deseja, sem se prender a regras rígidas.

*Com informações de reportagem publicada em 26/02/2022