Barra de proteína ou de energia? Não se engane com alimentos proteicos

Se compararmos com um Snickers (45 g), a Dark Bar realmente contém mais proteínas, mas também mais carboidratos, mais gorduras e muito mais calorias que o chocolate. Ou seja, apesar do apelo proteico, funciona mais como uma barra de energia (calorias) do que como uma opção adequada para quem busca proteína sem excessos.

"A diferença entre o Snickers e a Dark Bar é que o primeiro todo mundo sabe que não é saudável, enquanto o segundo passa a impressão de ser uma boa escolha." Como esse produto parece saudável, algumas pessoas o consomem como sobremesa. Ao fazer essa escolha, você está ingerindo 376 calorias extras — o equivalente a mais um prato de comida.

Imagem feita por IA que simula uma refeição com calorias equivalentes às da barra de proteína. Imagem: Grok

Antes de se deixar levar por números chamativos, avalie o tamanho da porção que faz sentido para você. Essa é a melhor forma de traduzir os dados do rótulo para a sua realidade.

Embora os industrializados proteicos sejam úteis para consumo eventual, não devem substituir os alimentos naturais com frequência. As melhores fontes de proteína na dieta são as contidas nos alimentos in natura, como carnes, peixes, frango, leite e derivados, ovos, ou leguminosas, como a soja.