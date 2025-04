Como o sono (ou a falta dele) impacta o metabolismo e nossos hormônios

1 - Adormecimento Aquele momento que você deita, fecha os olhos e se prepara para dormir. Pode durar até 15 minutos, e neste momento seus músculos começam a relaxar e a respiração fica mais leve.

2 - Início do sono Etapa na qual o sono está mais leve e vamos nos desconectando dos barulhos externos, a temperatura do corpo diminui e vamos nos aproximando do sono profundo.

3 - Preparação para o sono profundo É o momento em que o corpo começa a se preparar para o sono profundo, aqui a atividade cerebral começa a diminuir.

4 - Sono profundo É na última etapa do sono não REM que o corpo vai conseguir repor as energias do desgaste que teve ao longo do dia. Este momento é o mais importante, pois aqui que o corpo libera os hormônios ligados ao crescimento e executa o processo de recuperação de células e órgãos.

É depois da quarta etapa que vamos iniciar o sono REM. Aqui acontecem os sonhos, conseguimos fixar coisas em nossa memória e descansamos. Nesse momento o corpo recupera a energia física, o que permite a você acordar disposto.

As fases vão se alternando ao longo da noite, em ciclos que duram em torno de 60 a 120 minutos. No entanto, nos primeiros ciclos do sono o corpo tende a gastar mais tempo na fase não REM, já a parte REM acontece mais pro fim da noite, início da manhã.