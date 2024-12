Irregulares, sachês de nicotina são vendidos online como alternativa a vape

As publis impulsionadas incluíram de promoções a convites para se tornar revendedor dos sachês, que também são chamados de "pouches". A reportagem contatou os anunciantes que encontrou no Instagram sem dizer que investigava o assunto e fingindo interesse na compra do produto. Adotamos essa abordagem porque não seria possível saber mais sobre a operação irregular de outra maneira.

"Acabamos conseguindo um canal de vendas para trazer [os sachês] ao Brasil e agora estamos distribuindo", explicou por áudio no WhatsApp o dono da página Mundo do Snus, que impulsionou anúncios nas redes buscando interessados em revender os pouches da Philip Morris.

Ele publica fotos de suas encomendas prontas para despacho via Correios no Instagram, expondo o próprio nome e endereço, que fica em Bento Gonçalves, cidade da serra gaúcha, no Rio Grande do Sul, como remetente dos envios.

O dono da página clandestina também explicou que, no exterior, os pouches estariam fazendo sucesso com quem deseja parar de fumar ou trabalha em escritórios. "É uma febre que pegou forte no ambiente corporativo, onde quem não pode estar fumando, mas precisa da sensação da nicotina, pode colocar esse pouch em cima da gengiva e ninguém sabe que você está usando [o snus]", diz.

Um dos anúncios de snus sintéticos impulsionados no Instagram afirma que o produto é natural e ajuda a parar de fumar vapes. Na verdade, pouches de nicotina viciam e são uma das apostas da indústria do tabaco para compensar suas perdas com as vendas em queda de cigarros tradicionais (Reprodução: Biblioteca de Anúncios da Meta).