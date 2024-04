Macarrão é tudo igual? Algum engorda menos ou é mais nutritivo?

1. Grano duro

Em comparação com as massas secas tradicionais —em geral de trigo comum (mais barato)—, as de grano duro, obtidas a partir de uma espécie de trigo chamada Triticum durum, apresentam qualidade superior e são mais saudáveis.

O grano duro é rico em carboidratos complexos e tem índice glicêmico mais baixo, fornecendo energia de longa duração e evitando picos de açúcar no sangue.

Também contém vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e zinco, nutrientes essenciais para a saúde do sistema nervoso, óssea e função imunológica.

Sua boa quantidade de fibras ainda melhora a digestão e o trânsito intestinal.

É naturalmente rico em carotenoides, substâncias com ações antioxidantes.