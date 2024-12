'Ouvi que bebê não viveria nem 20 h e entrei em luto antes de ele nascer'

Outro desafio é dar atenção para o Yuri, que está com três anos, e explicar por que o irmão demanda tantos cuidados. Explico que ele tem um dodói na cabeça, ele entende do jeito dele e é muito carinhoso e amoroso com o irmão.

À tarde o Yuri vai para a escola enquanto vou às terapias com o Ygor, à noite eu e meu marido brincamos e interagimos com os dois.

Ygor com o irmão, Yuri Imagem: Arquivo pessoal

Pelo que sabemos no Brasil há três crianças com esquizencefalia bilateral de lábio aberto, sendo o caso do Ygor o mais grave.

Meu filho não sustenta a cabeça, não rola, não senta, não anda e nem fala, mas está sempre sorrindo e enchendo nossa vida de alegria, força e esperança. Até hoje os médicos não sabem explicar como ele sobreviveu após o nascimento, Ygor é o nosso milagre .

Kassyany Eduarda Soares

O que é esquizencefalia

Esquizencefalia é uma rara anomalia congênita da camada mais nobre do cérebro, o chamado córtex cerebral, explica Rubens Wajnsztejn, neurologista infantil e professor regente da disciplina de neurologia infantil do Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC.