Tristeza de fim de ano? 4 dicas para superar as angústias de dezembro

Dica 1: Buscar aceitação da perda é a melhor forma de permitir que você assimile o ocorrido e deixe de sofrer. "Geralmente, quando nos deparamos com situações que envolvem angústia ou ansiedade, temos a tendência a buscar formas de saída ou evitação do sofrimento que essas experiências causam", explica o psicólogo Tiago Ravanello. Por outro lado, ele complementa, não podemos deixar de lembrar que os sofrimentos ensinam, mas é necessário ousadia para conseguir escutá-los.

Dica 2: Estar com quem se gosta de verdade e não ter atitude vitimada em relação às dores.

Dica 3: Permitir-se o questionamento. Isso pode levar a um encontro com dimensões muito importantes de sua própria história ou, até mesmo, a se reconciliar de algum modo com as faltas.

Dica 4: Mesmo com os sentimentos negativos do presente, tente aproveitar a época para entrar em um espírito de amorosidade, de gratidão e de amor ao próximo. É o que sugere o escritor norte-americano Wayne Dyer no livro "Chega de Tristeza. Como Evitar a Depressão das Festas de Fim de Ano. Bottura também sugere enfeitar a casa, escolher presentes e planejar a ceia.

*Com informações de reportagem publicada em 26/12/2019