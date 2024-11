Ajuda sistema nervoso e fortalece imunidade: os benefícios da carne de pato

Contribui com a saúde cardiovascular

A carne de pato contém ácidos graxos monoinsaturados, que podem ser uma alternativa saudável para a dieta cardiovascular, principalmente quando consumida com moderação.

Esses tipos de gorduras são conhecidos por ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL (considerado "ruim") e aumentar o colesterol HDL (colesterol "bom"). Dessa forma, promove a saúde do coração e melhora os níveis de lipídios no sangue.

Aumenta a energia

Por conter vitaminas do complexo B, como a B12, riboflavina (B2) e ácido pantotênico (B5), a carne de pato contribui para a conversão de nutrientes em energia, regula o metabolismo de lipídios e proteínas e apoia a função celular e muscular.

Reforça a imunidade

O consumo pode fortalecer o sistema imunológico, pois é rica em nutrientes como zinco e ferro. O primeiro é importante para a produção de células de defesa e para a resposta imunológica do corpo a infecções, já o ferro facilita o transporte de oxigênio para as células do sistema imunológico, melhorando sua função.