Cientistas anunciam ter descoberto o elo entre carne vermelha e câncer

Na pesquisa, os autores notaram que pessoas que aderiram a uma dieta com pouca quantidade de carne (comer porções de carne vermelha ou de frango cinco vezes ou menos por semana) tiveram um risco 9% menor de ter câncer de cólon, por exemplo, em comparação com as pessoas que comiam carne com mais frequência. Outros cânceres também foram avaliados.

O risco geral de câncer era 2% menor entre aqueles que comiam carne cinco vezes ou menos por semana e 10% menor entre aqueles que comiam peixe, e 14% menor entre vegetarianos e veganos, em comparação com aqueles que comiam carne mais de cinco vezes por semana.

Eles também descobriram que o risco de câncer de próstata era 20% menor entre os homens que comiam peixe, e 31% menor entre os homens que seguiam uma dieta vegetariana, em comparação com aqueles que comiam carne mais de cinco vezes por semana.

Mulheres na pós-menopausa que seguiram uma dieta vegetariana tiveram um risco 18% menor de câncer de mama do que aquelas que comiam carne mais de cinco vezes por semana.

*Com informações de reportagem publicada em 26/02/2022