Grelhar, marinar e mais 8 formas de comer carne vermelha mais saudável

Além disso, o excesso de sódio está relacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas e retenção de líquidos. Sempre que possível, prefira temperos naturais, como ervas e especiarias, para realçar o sabor sem a necessidade de grandes quantidades de sal.

10. Comer devagar e mastigar bem

Saborear a carne vermelha devagar e mastigá-la bem contribui com a digestão. Isso porque facilita a quebra dos alimentos, permitindo que o corpo absorva melhor os nutrientes. Além disso, aumenta a sensação de saciedade e evita excessos alimentares.

Fontes: Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas); Daniel Magnoni, nutrólogo na Rede de Hospitais São Camilo (SP) e Diandra Perez Moura, profissional da área de nutrição do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, que atua no Rio Grande do Sul.