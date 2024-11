Faz bem para os ossos e coração: os benefícios da carne de cabra à saúde

Contribui com o controle do peso

A carne de cabra contém menos gordura saturada e calorias, o que a torna uma opção favorável para quem deseja reduzir a ingestão calórica e controlar o peso. Além disso, a presença de proteínas aumenta a sensação de saciedade, o que reduz a fome.

Reforça a imunidade

Por ser fonte de proteínas, vitaminas (como B12 e niacina) e minerais (como ferro e zinco), o consumo do alimento contribui com o funcionamento do sistema imunológico e ajuda a combater o estresse oxidativo no corpo.

É fonte de antioxidante

A carne de cabra é fonte de zinco, um mineral importante para o fortalecimento do sistema imunológico e para a defesa contra os danos celulares provocados pelos radicais livres. Esse mineral possui propriedades antioxidantes que contribuem para a redução do estresse oxidativo no corpo, auxiliando na proteção contra doenças e no retardamento do envelhecimento precoce.