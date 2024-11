O que é hidrolipo, procedimento que mulher fez minutos antes de morrer

Na hidrolipo, é introduzido soro fisiológico com adrenalina sob a pele. Esse soro provoca vasoconstrição, o que significa que os vasos sanguíneos diminuem de tamanho, resultando em menos sangramento quando a cânula é inserida para aspirar a gordura. Isso ajuda a reduzir a perda de sangue durante a cirurgia.

Procedimento ainda é invasivo. Mesmo feito em áreas menores, a hidrolipo não deixa de ser uma lipoaspiração convencional e continua sendo um procedimento cirúrgico invasivo, explica Cury. "Ele envolve a inserção de uma cânula para a aspiração da gordura, da mesma forma que na lipoaspiração tradicional. A diferença está no fato de ser realizado em áreas menores, o que, em princípio, não justifica o uso de um nome diferente para o procedimento."

O ideal é que, independentemente do tamanho da área a ser tratada, a lipoaspiração seja sempre realizada em um ambiente hospitalar. "Com recursos adequados e uma equipe preparada, incluindo anestesista, para garantir a segurança do paciente e poder tomar as medidas necessárias em caso de intercorrências", diz o cirurgião.

Anestésico pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Cury diz que ele pode causar taquicardia, fazer com que o paciente sinta gosto de ferrugem na boca e, em casos extremos, até levar a uma parada cardiorrespiratória. "Por isso que no centro cirúrgico, com anestesia geral, a gente consegue bloquear todos os estímulos nervosos do paciente e 'lipar' mais áreas sem ter que fazer anestésico local."

A hidrolipo recebe a mesma indicação que uma lipoaspiração. É para quem tem gordura localizada, não obesidade. "É para quem tem uma gordura localizada, que geneticamente fica ali, por mais que emagreça, essa gordura persiste na região." O tempo de procedimento depende da área que vai ser feito. Por exemplo, se for uma pequena área do flanco ou abdome, costuma demorar de uma a duas horas.

O resultado é semelhante ao de uma lipoaspiração tradicional. A área de onde a gordura é removida passará por um processo inflamatório, o que exige cuidados pós-operatórios para garantir que o tecido fique o mais regular possível, sem fibroses. Cury reforça ainda que é "essencial que o paciente siga um pós-operatório bem estruturado, realizado por uma equipe qualificada, para alcançar um resultado estético satisfatório na região tratada."